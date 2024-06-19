СМИ: В Москве около 20 человек задержали в медико-стоматологическом вузе

Преподавателей и студентов Московского медико-стоматологического университета (МГМСУ) задержали по подозрению в мошенничестве по делу двухлетней давности, сообщает Telegram-канал Baza.

Официальной информации на данный момент нет, однако по данным издания, в отдел полиции доставили около 30 человек, которые были задержаны не только на территории университета, но и по домашним адресам. Полицейские провели обыски в их квартирах и изъяли технику и документы. Среди задержанных, как утверждается, оказались преподаватели нескольких факультетов.

Против ректора Воронежского госуниверситета возбудили дело о крупной взятке

Двум студентам два года назад якобы было предъявлено обвинение в том, что они взяли у других учащихся несколько миллионов рублей с обещанием обеспечить успешное сдачу экзаменов.

Однако даже после получения взяток не все студенты смогли успешно сдать экзамены, что привело родственников одного из пострадавших к подаче заявления в полицию о случившемся мошенничестве. По данным издания, среди потенциальных пострадавших от действий мошенников могли оказаться студенты из Ирана, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МошенничествоПолицияВзятки

Горячие новости

Все новости

партнеры