СМИ: В Москве около 20 человек задержали в медико-стоматологическом вузе
Преподавателей и студентов Московского медико-стоматологического университета (МГМСУ) задержали по подозрению в мошенничестве по делу двухлетней давности, сообщает Telegram-канал Baza.
Официальной информации на данный момент нет, однако по данным издания, в отдел полиции доставили около 30 человек, которые были задержаны не только на территории университета, но и по домашним адресам. Полицейские провели обыски в их квартирах и изъяли технику и документы. Среди задержанных, как утверждается, оказались преподаватели нескольких факультетов.
Двум студентам два года назад якобы было предъявлено обвинение в том, что они взяли у других учащихся несколько миллионов рублей с обещанием обеспечить успешное сдачу экзаменов.
Однако даже после получения взяток не все студенты смогли успешно сдать экзамены, что привело родственников одного из пострадавших к подаче заявления в полицию о случившемся мошенничестве. По данным издания, среди потенциальных пострадавших от действий мошенников могли оказаться студенты из Ирана, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru