СМИ: В Москве около 20 человек задержали в медико-стоматологическом вузе

Двум студентам два года назад якобы было предъявлено обвинение в том, что они взяли у других учащихся несколько миллионов рублей с обещанием обеспечить успешное сдачу экзаменов.

Однако даже после получения взяток не все студенты смогли успешно сдать экзамены, что привело родственников одного из пострадавших к подаче заявления в полицию о случившемся мошенничестве. По данным издания, среди потенциальных пострадавших от действий мошенников могли оказаться студенты из Ирана, передает «Радиоточка НСН».

