Против ректора Воронежского госуниверситета возбудили дело о крупной взятке

Уголовное дело о взятке в особо крупном размере возбудили в отношении ректора Воронежского государственного университета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по региону.

«Основанием для возбуждения... дела явились результаты доследственной проверки и материалы, предоставленные оперативными службами. Мужчина обвиняется в даче взятки в крупном размере через посредника за получение представляемым им лицом ученой степени», — указали в Следкоме.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Как пишет «Коммерсантъ», речь идет о 53-летнем Дмитрии Ендовицком. Мужчина задержан, избрание меры пресечения ректору ВГУ намечено на 19 июня.

Ранее в Иркутске по подозрению в получении крупной взятки арестовали начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова, напоминает «Свободная пресса».

