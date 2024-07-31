СМИ: В Москве можно забеременеть от Павла Дурова

Анкета, которая с большой степенью вероятности принадлежит основателю Telegram Павлу Дурову, нашли в одной из московских клиник репродукции. Об этом сообщает Ura.ru.

Психолог рассказала, почему Дуров решил стать донором

Отмечается, что указанные в документе данные полностью совпадают с теми, которые миллиардер озвучивал в своих интервью.

При этом желающим использовать данный биоматериал придётся ехать в Москву.

«Биоматериал от этого донора мы не продаем в другие клиники, его можно использовать только у нас», — цитирует представителя клиники агентство.

Ранее Дуров заявил, что много лет назад стал донором спермы и в настоящее время у него более 100 биологических детей в 12 странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: instagram.com
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