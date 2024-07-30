Психолог рассказала, почему Дуров решил стать донором
Миллиардер и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил стать донором спермы, поскольку боится смерти и через детей пытается обезопасить себя, пояснила «ФедералПресс» психолог Наталья Наумова.
«Здесь есть определенные ошибки восприятия и установки, которые подсказывают ему, что в таком случае он хороший человек», – сказала она.
Как добавила эксперт, поступок Дурова также демонстрирует, что он не готов к ответственному родительству. Испытывая страх и опасаясь, что он не сможет позаботиться о детях, предприниматель выбрал для себя донорство.
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар рассказала «Радиоточке НСН», что сто гипотетических детей миллиардера Павла Дурова не будут иметь никаких прав на его состояние, если он сам этого не захочет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru