«Маловодье, давление и морозы»: Синоптик пообещал москвичам снег с 13 февраля

Москвичей ждут солнечные и морозные выходные: днем до -4 градусов в столице, а ночью до -9 градусов, при этом осадков не будет по меньшей мере еще пять дней. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Атмосферное давление растет очень интенсивно. Уже сегодня утром оно превысило суточный максимум, который фиксировался несколько лет. Но рост продолжается, поэтому мы вполне можем достичь отметки 777-779 мм. рт. ст. Это уже будет похоже на февральский месячный рекорд. Сегодня очень солнечный день. И такие же солнечные дни, скорее всего, будут стоять и в выходные. Морозы тоже станут все-таки больше похожи на февральские. Ночью это где-то -7…-9, по области до -10…-12 градусов мороза. И дневная температура порядка -2…-4. После супер теплого января мы наконец-то ощутили на себе зиму. Но только в плане температуры, потому что осадки полностью отсутствуют. Это будет длиться еще по меньшей мере пять дней. По прогнозу первые признаки небольшого снега появляются только 13 февраля», - рассказал он.