«Маловодье, давление и морозы»: Синоптик пообещал москвичам снег с 13 февраля
Москвичи наконец-то ощутят морозы, похожие на февральские, но вместе с тем есть риск повышения атмосферного давления до 777-779 мм. рт. ст., рассказал НСН Александр Шувалов.
Москвичей ждут солнечные и морозные выходные: днем до -4 градусов в столице, а ночью до -9 градусов, при этом осадков не будет по меньшей мере еще пять дней. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Атмосферное давление растет очень интенсивно. Уже сегодня утром оно превысило суточный максимум, который фиксировался несколько лет. Но рост продолжается, поэтому мы вполне можем достичь отметки 777-779 мм. рт. ст. Это уже будет похоже на февральский месячный рекорд. Сегодня очень солнечный день. И такие же солнечные дни, скорее всего, будут стоять и в выходные. Морозы тоже станут все-таки больше похожи на февральские. Ночью это где-то -7…-9, по области до -10…-12 градусов мороза. И дневная температура порядка -2…-4. После супер теплого января мы наконец-то ощутили на себе зиму. Но только в плане температуры, потому что осадки полностью отсутствуют. Это будет длиться еще по меньшей мере пять дней. По прогнозу первые признаки небольшого снега появляются только 13 февраля», - рассказал он.
По его словам, учитывая «малоснежность» этой зимы, весенних паводков можно не ждать, а отсутствие сильных морозов не принесет вреда урождаю.
«Отсутствие снега, безусловно, скажется на маловодье. Если в марте не будет сильных осадков, то, конечно, не будет никакого паводка. Что же касается состояния наших садов и огородов, то здесь ситуация получше, потому что морозы не сильные. Поэтому существенного ущерба можно не ожидать», - подытожил он.
Ранее стало известно, что жители поселка Холодный Магаданской области остались без воды и отопления в 50-градусные морозы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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