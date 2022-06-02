СМИ: В Москве 12 июня откроются не менее 15 бывших McDonald's

В Москве 12 июня заработает бывший ресторан McDonald's на Пушкинской площади и еще не менее 14 точек, которые откроются под новым брендом, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, в меню ресторана не будет блюд, начинающихся с приставки «мак», но появится, например, бургер «Гранд». При этом с красной упаковки картошки-фри исчезнет желтая буква «М».