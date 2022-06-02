СМИ: В Москве 12 июня откроются не менее 15 бывших McDonald's
В Москве 12 июня заработает бывший ресторан McDonald's на Пушкинской площади и еще не менее 14 точек, которые откроются под новым брендом, сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, в меню ресторана не будет блюд, начинающихся с приставки «мак», но появится, например, бургер «Гранд». При этом с красной упаковки картошки-фри исчезнет желтая буква «М».
В конце мая сообщалось, что российский McDonald's зарегистрировал домен «Весело и вкусно». По данным СМИ, компания также подала заявки на регистрацию товарных знаков «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он» и «Компас». Для нового бренда будет выбрано какое-то одно из этих названий.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что русская версия McDonald’s будет намного хуже оригинала.
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