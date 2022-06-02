СМИ: В Москве 12 июня откроются не менее 15 бывших McDonald's

В Москве 12 июня заработает бывший ресторан McDonald's на Пушкинской площади и еще не менее 14 точек, которые откроются под новым брендом, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, в меню ресторана не будет блюд, начинающихся с приставки «мак», но появится, например, бургер «Гранд». При этом с красной упаковки картошки-фри исчезнет желтая буква «М».

«Копейки вместо триллионов»: Потапенко сравнил продажу McDonald's с 1917 годом

В конце мая сообщалось, что российский McDonald's зарегистрировал домен «Весело и вкусно». По данным СМИ, компания также подала заявки на регистрацию товарных знаков «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он» и «Компас». Для нового бренда будет выбрано какое-то одно из этих названий.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что русская версия McDonald’s будет намного хуже оригинала.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РесторанМоскваMcDonald’s
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры