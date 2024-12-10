СМИ: В Минздраве разработали Кодекс этики применения искусственного интеллекта

По данным издания, кодекс, состоящий из четырех глав, охватывает разные вопросы, включая необходимость обеспечивать конфиденциальность данных и комплексный контроль над системой искусственного интеллекта (СИИ).

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, документ предназначен для регулирования отношений, связанных с этическими аспектами разработки и использования технологий ИИ в сфере охраны здоровья. Кодекс также позволит защитить интересы людей и укрепить доверие пациентов и врачей к ИИ.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил «Радиоточке НСН», что использование ИИ во многом помогает врачам, однако главная проблема применения технологии в медицине – возможная утечка медицинских персональных данных.

