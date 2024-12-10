СМИ: В Минздраве разработали Кодекс этики применения искусственного интеллекта
Минздрав России совместно с экспертами и внештатными специалистами разработал Кодекс этики применения искусственного интеллекта в сфере охраны здоровья, сообщает РБК со ссылкой на документ.
По данным издания, кодекс, состоящий из четырех глав, охватывает разные вопросы, включая необходимость обеспечивать конфиденциальность данных и комплексный контроль над системой искусственного интеллекта (СИИ).
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, документ предназначен для регулирования отношений, связанных с этическими аспектами разработки и использования технологий ИИ в сфере охраны здоровья. Кодекс также позволит защитить интересы людей и укрепить доверие пациентов и врачей к ИИ.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил «Радиоточке НСН», что использование ИИ во многом помогает врачам, однако главная проблема применения технологии в медицине – возможная утечка медицинских персональных данных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru