СМИ: В Минстрое предложили регламентировать расходы на обслуживание лифтов

По данным издания, инициатива предполагает введение минимальной стоимости договоров с подрядчиками. Соответствующее предложение обсуждалось на заседании рабочей группы в Минстрое. В ведомстве подтвердили работу над «дорожной картой» развития лифтовой отрасли совместно с Минпромторгом.

Уточняется, что на данный момент управляющие компании стремятся выбрать подрядчика, исходя из наименьшей стоимости. При этом порога на расходы по обслуживанию лифтов не существует.

Ранее сообщалось, что в петербургском поселке Шушары рухнул лифт с пассажирами. В кабине находились 13 человек, в результате ЧП пострадали четверо, в том числе двое детей, напоминает «Радиоточка НСН».

