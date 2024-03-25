СМИ: В Минстрое предложили регламентировать расходы на обслуживание лифтов
В России обсуждают идею введения минимальной стоимости договоров на обслуживание и текущий ремонт лифтов в жилых домах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора Российского лифтового объединения Петра Харламова.
По данным издания, инициатива предполагает введение минимальной стоимости договоров с подрядчиками. Соответствующее предложение обсуждалось на заседании рабочей группы в Минстрое. В ведомстве подтвердили работу над «дорожной картой» развития лифтовой отрасли совместно с Минпромторгом.
Уточняется, что на данный момент управляющие компании стремятся выбрать подрядчика, исходя из наименьшей стоимости. При этом порога на расходы по обслуживанию лифтов не существует.
Ранее сообщалось, что в петербургском поселке Шушары рухнул лифт с пассажирами. В кабине находились 13 человек, в результате ЧП пострадали четверо, в том числе двое детей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru