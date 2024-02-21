На замену устаревших лифтов в России необходимо около 200 миллиардов рублей
Для полной замены устаревших лифтов в России потребуется около 200 миллиардов рублей. Такую сумму назвал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов на правительственном часе в Совете Федерации.
На сегодняшний день в региональные программы капитального ремонта включено 574 тысячи лифтов, при этом у десяти процентов закончился нормативный срок эксплуатации в 25 лет, отметил он.
«Мы должны понимать масштаб: при средней стоимости лифта в 2-3 миллиона рублей только на текущую проблему надо около 200 миллиардов рублей», - сказал Шагиахметов.
Во избежание появления новых ветшающих лифтов Шагиахметов предложил внедрить новые механизмы финансирования их своевременной замены, представляющие собой субсидирование процентной ставки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru