На замену устаревших лифтов в России необходимо около 200 миллиардов рублей

Для полной замены устаревших лифтов в России потребуется около 200 миллиардов рублей. Такую сумму назвал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов на правительственном часе в Совете Федерации.

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На сегодняшний день в региональные программы капитального ремонта включено 574 тысячи лифтов, при этом у десяти процентов закончился нормативный срок эксплуатации в 25 лет, отметил он.

«Мы должны понимать масштаб: при средней стоимости лифта в 2-3 миллиона рублей только на текущую проблему надо около 200 миллиардов рублей», - сказал Шагиахметов.

Во избежание появления новых ветшающих лифтов Шагиахметов предложил внедрить новые механизмы финансирования их своевременной замены, представляющие собой субсидирование процентной ставки.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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