СМИ: В Минкульте создают департамент патриотизма
Департамент патриотизма появится в Министерстве культуры РФ. Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», об этом заявил замминистра культуры Сергей Першин.
На совещании, посвящённое военно-патриотическому воспитанию молодёжи на федеральном уровне, он указал, что создание департамента обусловлено вызовами, которые «стоят перед нашим народом».
«Вы знаете не понаслышке, что это за вызов... Но мы понимаем с вами, что история с таким смысловым противостоянием будет долгой и бескомпромиссной... Для этого мы должны быть конкурентоспособными, мы должны быть суверенными», - цитирует Першина Telegram-канал.
Он добавил, что в настоящее время формируется вертикаль в ответственных за воспитательную работу органах и в подведомственных Минкульту учреждениях.
Ранее российские певцы Шаман (Ярослав Дронов) и Олег Газманов предложили создать сборник патриотических песен для школьников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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