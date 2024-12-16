СМИ: В Минкульте создают департамент патриотизма

На совещании, посвящённое военно-патриотическому воспитанию молодёжи на федеральном уровне, он указал, что создание департамента обусловлено вызовами, которые «стоят перед нашим народом».

«Вы знаете не понаслышке, что это за вызов... Но мы понимаем с вами, что история с таким смысловым противостоянием будет долгой и бескомпромиссной... Для этого мы должны быть конкурентоспособными, мы должны быть суверенными», - цитирует Першина Telegram-канал.

Он добавил, что в настоящее время формируется вертикаль в ответственных за воспитательную работу органах и в подведомственных Минкульту учреждениях.

Ранее российские певцы Шаман (Ярослав Дронов) и Олег Газманов предложили создать сборник патриотических песен для школьников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

