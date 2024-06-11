СМИ: В мае число выданных автокредитов выросло на 8%
В мае количество автокредитов в России выросло на 8%, пишут «Известия» со ссылкой на исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова.
По данным Национального бюро кредитных историй, в январе-апреле число автокредитов в РФ увеличилось на 95% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. За четыре месяца 2024 года было выдано 493 тысячи автокредитов.
Отмечается, что рост числа одобренных ссуд на покупку машины происходит на фоне снижения количества проданных автомобилей.
Ранее стало известно, что самые популярные марки китайских автомобилей с пробегом подешевели в РФ в мае на 5-9% на фоне перенасыщения рынка, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru