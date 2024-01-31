СМИ: В Лондоне за нарушение санкций задержали экс-губернатора Севастополя

По данным СМИ, экс-губернатор был задержан в собственном доме в Лондоне еще 22 января. Его обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. Ожидается, что Королевский суд Саутуорка рассмотрит его дело 20 февраля.

Как сообщает издание, на счет Овсянникова было внесено четыре платежа на общую сумму $83 тысячи. Его также подозревают в хранении более $98 тысяч «криминальных денежных средств».

Ранее экс-губернатор Севастополя попал под санкции Великобритании, которые наложили ограничения на доступ к деньгам и финансовым услугам. В отношении Овсянникова действовали также санкции ЕС. Однако в феврале прошлого года он был исключен из этого списка, напоминает «Радиоточка НСН».

