СМИ: В Лондоне за нарушение санкций задержали экс-губернатора Севастополя
Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне по делу о нарушении санкций, пишет газета The Times со ссылкой на заявление британского Управления по борьбе с преступностью (NCA).
По данным СМИ, экс-губернатор был задержан в собственном доме в Лондоне еще 22 января. Его обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. Ожидается, что Королевский суд Саутуорка рассмотрит его дело 20 февраля.
Как сообщает издание, на счет Овсянникова было внесено четыре платежа на общую сумму $83 тысячи. Его также подозревают в хранении более $98 тысяч «криминальных денежных средств».
Ранее экс-губернатор Севастополя попал под санкции Великобритании, которые наложили ограничения на доступ к деньгам и финансовым услугам. В отношении Овсянникова действовали также санкции ЕС. Однако в феврале прошлого года он был исключен из этого списка, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru