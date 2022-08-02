СМИ: В Латвии экс-депутата Рижской думы задержали за поддержку спецоперации

Латвийские правоохранители задержали бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова, подозреваемого в публичной поддержке российской специальной военной операции на Украине и нарушении международных санкций. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Службу государственной безопасности (СГБ) Латвии.

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Экс-депутат был задержан 30 июля, в понедельник суд выдал санкцию на его арест, пишет RT.

По данным СГБ, Панкратов публично поддерживал спецоперацию на российских ресурсах и «распространял дезинформацию о Латвии и ее союзниках». Кроме того, у спецслужб есть информация о том, что бывший депутат якобы сотрудничал с лицом из санкционного списка Евросоюза, пишет Газета.ру.

Отмечается, что уголовный процесс против экс-парламентария начали по статьям о «преступлениях против мира и публичном прославлении и оправдании военных преступлений», а также о нарушении санкций.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДепутатыЗадержаниеЛатвия
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