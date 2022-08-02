СМИ: В Латвии экс-депутата Рижской думы задержали за поддержку спецоперации

Экс-депутат был задержан 30 июля, в понедельник суд выдал санкцию на его арест, пишет RT.

По данным СГБ, Панкратов публично поддерживал спецоперацию на российских ресурсах и «распространял дезинформацию о Латвии и ее союзниках». Кроме того, у спецслужб есть информация о том, что бывший депутат якобы сотрудничал с лицом из санкционного списка Евросоюза, пишет Газета.ру.

Отмечается, что уголовный процесс против экс-парламентария начали по статьям о «преступлениях против мира и публичном прославлении и оправдании военных преступлений», а также о нарушении санкций.

