В жилом доме в Москве взорвался бытовой газ

В доме на Парковой улице в Москве произошел взрыв бытового газа, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отдел ГО и ЧС: В доме в волгоградском Котельникове взорвался газ

В результате хлопка погибших и пострадавших нет. Повреждено остекление кухни.

Инцидент произошел из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Угрозы для жильцов дома нет.

В Новороссийске 7 декабря взорвался газ в доме на улице Героев Десантников. В результате хлопка произошел пожар в квартире на четвертом этаже. Один человек погиб, 16 жильцов эвакуировали, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:МЧСВзрыв ГазаМосква

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