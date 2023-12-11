В жилом доме в Москве взорвался бытовой газ
11 декабря 202321:45
В доме на Парковой улице в Москве произошел взрыв бытового газа, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
В результате хлопка погибших и пострадавших нет. Повреждено остекление кухни.
Инцидент произошел из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Угрозы для жильцов дома нет.
В Новороссийске 7 декабря взорвался газ в доме на улице Героев Десантников. В результате хлопка произошел пожар в квартире на четвертом этаже. Один человек погиб, 16 жильцов эвакуировали, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru