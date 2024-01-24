Основательница Wildberries дала в СК показания по пожару на складе в Шушарах

Основательница и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в Следственном комитете по факту пожара на складе в Шушарах, сообщает ТАСС.

Wildberries планирует восстановить сгоревший склад в Санкт-Петербурге

Уточняется, что в управлении ведомства в Санкт-Петербурге она указала, что заинтересована в скорейшем установлении причин инцидента.

«22-23 января... Бакальчук работала в Санкт-Петербурге. Она дала развернутые показания в Следственном комитете... и оказывает всяческое содействие следствию», - говорится в сообщении.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что сгоревший в Шушарах склад Wildberries не прошел необходимые процедуры приёмки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
ТЕГИ:Следственный Комитет РфСанкт-ПетербургПожар

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