Основательница Wildberries дала в СК показания по пожару на складе в Шушарах
Основательница и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в Следственном комитете по факту пожара на складе в Шушарах, сообщает ТАСС.
Уточняется, что в управлении ведомства в Санкт-Петербурге она указала, что заинтересована в скорейшем установлении причин инцидента.
«22-23 января... Бакальчук работала в Санкт-Петербурге. Она дала развернутые показания в Следственном комитете... и оказывает всяческое содействие следствию», - говорится в сообщении.
Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что сгоревший в Шушарах склад Wildberries не прошел необходимые процедуры приёмки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru