СМИ: В квартире экс-ректора Института кино и телевидения Петербурга проходят обыски

В квартире бывшего ректора Института кино и телевидения Санкт-Петербурга (СПбГИКиТ) и кинопродюсера Наталии Гориной проходят обыски, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным портала 78.ru, в отношении Гориной и её деятельности уже некоторое время проходят различные проверки со стороны силового блока.

Ранее в отношении СПбГИКиТ городской прокуратурой проведена проверка деятельности в период исполнения Гориной обязанностей ректора. В 2023 году Горина ушла с поста ректора «по собственному желанию».