СМИ: В квартире экс-ректора Института кино и телевидения Петербурга проходят обыски
В квартире бывшего ректора Института кино и телевидения Санкт-Петербурга (СПбГИКиТ) и кинопродюсера Наталии Гориной проходят обыски, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.
По данным портала 78.ru, в отношении Гориной и её деятельности уже некоторое время проходят различные проверки со стороны силового блока.
Ранее в отношении СПбГИКиТ городской прокуратурой проведена проверка деятельности в период исполнения Гориной обязанностей ректора. В 2023 году Горина ушла с поста ректора «по собственному желанию».
Сейчас обыски продолжаются.
Ранее стало известно, что экс-ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александр Федоров, обвиняемый в растрате в особо крупном размере, пробудет под стражей до 8 декабря, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru