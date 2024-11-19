Нюта Федермессер покинула пост директора Московского центра паллиативной помощи

Она пояснила, что решила уйти ещё в 2023 году, когда стало понятно, «что в Москве нет больше хороших и плохих хосписов — везде хорошо».

«Кроме того, начавшиеся в 2024 году... внедрение электронных технологий, алгоритмов работы выездных служб, базового плана визитов — все это требует... навыка именно процессной работы, которого у меня нет», — написала Федермессер.

По её словам, она намерена сосредоточиться на других своих проектах, в том числе хосписах в Выборге и Самаре, мониторинге паллиативной помощи в нескольких регионах.

Федермессер добавила, что также она остается в правлении фонда «Вера» и продолжит работу в качестве советника по социальной политике при губернаторе Нижегородской области.

Ранее Федермессер исключили из Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

