Нюта Федермессер покинула пост директора Московского центра паллиативной помощи
Основательница благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер в своих соцсетях объявила, что со 2 декабря перестанет возглавлять Московский центр паллиативной помощи.
Она пояснила, что решила уйти ещё в 2023 году, когда стало понятно, «что в Москве нет больше хороших и плохих хосписов — везде хорошо».
«Кроме того, начавшиеся в 2024 году... внедрение электронных технологий, алгоритмов работы выездных служб, базового плана визитов — все это требует... навыка именно процессной работы, которого у меня нет», — написала Федермессер.
По её словам, она намерена сосредоточиться на других своих проектах, в том числе хосписах в Выборге и Самаре, мониторинге паллиативной помощи в нескольких регионах.
Федермессер добавила, что также она остается в правлении фонда «Вера» и продолжит работу в качестве советника по социальной политике при губернаторе Нижегородской области.
Ранее Федермессер исключили из Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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