На жительницу Хабаровска возбудили дело о госизмене за сбор данных для СБУ
Жительницу Хабаровска обвинили в госизмене, возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, хабаровчанка собрала и передала украинским спецслужбам данные, которые могут быть использованы соседним государством против безопасности России, в том числе для совершения диверсионно-террористических акций.
В материале уточняется, что женщина общалась со спецслужбами Украины через интернет. Уголовное дело возбуждено по статье «Государственная измена».
Ранее Забайкальский краевой суд приговорил женщину, причастную к госизмене в форме шпионажа в интересах Украины, к 12 годам заключения. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД объявило в розыск экс-командующего ВСУ Забродского
- Путин: Москва заинтересована в долгосрочных поставках углеводородов во Вьетнам
- Послы ЕС согласовали очередной пакет санкций против России
- На автовокзале в Домодедове водитель автобуса насмерть сбил женщину
- «АвтоВАЗ» возобновил продажи модели Lada Largus
- Нидерланды планируют передать Украине истребители F-16 до начала осени
- Путин: Россия и Вьетнам перейдут на расчеты в нацвалютах
- В МИД Бразилии заявили, что не будут разрывать дипотношения с Израилем
- СВР: Вашингтон считает Залужного подходящей заменой Зеленскому
- На жительницу Хабаровска возбудили дело о госизмене за сбор данных для СБУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru