На жительницу Хабаровска возбудили дело о госизмене за сбор данных для СБУ

Жительницу Хабаровска обвинили в госизмене, возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ по Хабаровскому краю.

ФСБ задержала по подозрению в госизмене жительницу Херсонской области

По данным ведомства, хабаровчанка собрала и передала украинским спецслужбам данные, которые могут быть использованы соседним государством против безопасности России, в том числе для совершения диверсионно-террористических акций.

В материале уточняется, что женщина общалась со спецслужбами Украины через интернет. Уголовное дело возбуждено по статье «Государственная измена».

Ранее Забайкальский краевой суд приговорил женщину, причастную к госизмене в форме шпионажа в интересах Украины, к 12 годам заключения. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаГосизмена

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