СМИ: Арестован экс-глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев
Суд арестовал уволившегося в августе министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Садаклиева на два месяца по статье о превышении полномочий. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Уточняется, что экс-министр арестован Киевским районным судом Симферополя сроком на два месяца.
Садаклиев возглавлял МЧС Крыма с февраля 2021 года.
В начале августа глава республики Сергей Аксенов сообщил, что провел встречу с Садаклиевым, после чего экс-глава МЧС полуострова принял решение об отставке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru