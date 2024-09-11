СМИ: Арестован экс-глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев

Суд арестовал уволившегося в августе министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Садаклиева на два месяца по статье о превышении полномочий. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

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Уточняется, что экс-министр арестован Киевским районным судом Симферополя сроком на два месяца.

Садаклиев возглавлял МЧС Крыма с февраля 2021 года.

В начале августа глава республики Сергей Аксенов сообщил, что провел встречу с Садаклиевым, после чего экс-глава МЧС полуострова принял решение об отставке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:АрестыКрымМЧС

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