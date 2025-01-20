СМИ: В крови умершего пресс-секретаря певца Шамана не нашли запрещенных веществ

В регионах ликвидируют последствия ночных атак беспилотников Более 50 домов в Новосибирске остались без тепла из-за дефекта на тепловых сетях Запрещенных веществ в крови умершего пресс-секретаря певца Шамана не обнаружили СМИ: Дональд Трамп поручил своей команде организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным Меланья Трамп объявила о запуске собственной криптовалюты «мемкоин»