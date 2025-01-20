СМИ: В крови умершего пресс-секретаря певца Шамана не нашли запрещенных веществ
Запрещенных веществ в крови умершего пресс-секретаря певца Шамана (Ярослава Дронова), главы пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антона Коробкова-Землянского не обнаружили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что по факту смерти мужчины была проведена судмедэкспертиза.
«Запрещенных веществ в крови не было», — отметил источник.
Антон Коробков-Землянский умер 9 ноября 2024 года в Москве в возрасте 40 лет. В качестве основной версии смерти мужчины рассматривали отравление неустановленным веществом, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru