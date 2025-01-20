СМИ: В крови умершего пресс-секретаря певца Шамана не нашли запрещенных веществ

Запрещенных веществ в крови умершего пресс-секретаря певца Шамана (Ярослава Дронова), главы пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антона Коробкова-Землянского не обнаружили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

СМИ: Специалисты завершили судмедэкспертизу после смерти пресс-секретаря Шамана

Ранее стало известно, что по факту смерти мужчины была проведена судмедэкспертиза.

«Запрещенных веществ в крови не было», — отметил источник.

Антон Коробков-Землянский умер 9 ноября 2024 года в Москве в возрасте 40 лет. В качестве основной версии смерти мужчины рассматривали отравление неустановленным веществом, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:SHAMANСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры