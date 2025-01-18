СМИ: Специалисты завершили судмедэкспертизу после смерти пресс-секретаря Шамана

Журналист внезапно скончался в Москве 9 ноября 2024 года, передает RT. Коробкову-Землянскому было 40 лет. Церемония прощания с ним состоялась в закрытом формате в Большом траурном зале на Троекуровском кладбище. Проститься с руководителем пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) в том числе пришли Ярослав Дронов, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, народный артист России Игорь Матвиенко, а также многие блогеры и певцы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Изначально в качестве причины смерти Коробкова-Землянского называли инфаркт. Однако позже СМИ сообщили, что пресс-секретарь Шамана мог умереть из-за отравления неустановленным веществом.