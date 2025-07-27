СМИ: В Красноярске вторые сутки не работают связь и интернет

По информации Mash, в городе не работает LTE, платежные терминалы и валидаторы в общественном транспорте. Жители вынуждены расплачиваться наличными и пользоваться интернетом только через Wi-Fi. Из-за сбоя цены на такси выросли втрое: системы не могут корректно обрабатывать поездки без интернета, а в приложении отображается значительно меньше свободных машин. Это привело к увеличению спроса и росту тарифов. Доставка продуктов из магазинов также практически остановилась.

Сотовые операторы пояснили, что неполадки возникли не по их вине, а связаны с мерами безопасности. Точные сроки восстановления пока не ясны.

Аналогичные проблемы отмечаются также в Орловской, Тюменской, Рязанской, Ленинградской и Владимирской областях, Республике Марий Эл и Забайкальском крае, добавляет Mash.

Ранее работа спутникового интернета от компании Starlink дала сбой по всему миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».