СМИ: В Красноярске вторые сутки не работают связь и интернет
В Красноярске вторые сутки нет связи и мобильного интернета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Mash, в городе не работает LTE, платежные терминалы и валидаторы в общественном транспорте. Жители вынуждены расплачиваться наличными и пользоваться интернетом только через Wi-Fi. Из-за сбоя цены на такси выросли втрое: системы не могут корректно обрабатывать поездки без интернета, а в приложении отображается значительно меньше свободных машин. Это привело к увеличению спроса и росту тарифов. Доставка продуктов из магазинов также практически остановилась.
Сотовые операторы пояснили, что неполадки возникли не по их вине, а связаны с мерами безопасности. Точные сроки восстановления пока не ясны.
Аналогичные проблемы отмечаются также в Орловской, Тюменской, Рязанской, Ленинградской и Владимирской областях, Республике Марий Эл и Забайкальском крае, добавляет Mash.
Ранее работа спутникового интернета от компании Starlink дала сбой по всему миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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