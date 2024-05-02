СМИ: В Конго зафиксировали более 240 заражений более опасным штаммом оспы обезьян
2 мая 202413:38
Больше 240 случаев заражения новым, более смертоносным штаммом оспы обезьян выявлено в Демократической Республике Конго, пишут СМИ.
В апреле канадские ученые обнаружили в Конго новый штамм оспы обезьян, обладающий «пандемическим потенциалом». По мнению медиков, если не принять срочные меры, то оспа обезьян может быстро распространится в другие страны.
Местные медики говорят, что очаг заболевания возник в шахтерском городе Камитуга на востоке Конго. Отмечается, что скончались как минимум три человека, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru