СМИ: В китайской школе введут телесные наказания для учеников

На юге Китая в одной из частных школ обязали родителей учеников принять правила, согласно которым к их детям можно применять телесные наказания. Об этом сообщает газета «South China Morning Post».

По данным истопника, в школе разрешили бить детей по ладоням и наказывать их многочасовым стоянием. Отмечается, что руководство экспериментальной школы Лунъюань в Янцзяне, расположенной в провинции Гуандун, собирается официально ввести наказания за невыполнение домашнего задания или сон на уроке.

Издание писало, что, согласно новым правилам, учителя смогут бить школьников по ладоням указкой или линейкой, но не более десяти раз за каждую отдельную провинность, а наказание стоянием без разрешения сесть может продолжаться до двух часов.

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При этом документ, который уже разослали родителям учеников для подписания, запрещает мальчикам носить длинные волосы, а девочкам — красить губы, делать маникюр и носить украшения. К тому же, для того, чтобы привить ученикам «бережливое мышление», в образовательном учреждении потребовали от детей носить одежду не дороже 100 юаней ($14) и обувь — не дороже 80 юаней (примерно $11).

Между тем, руководство школы, в которой учатся 2,5 тысячи детей, заявило, что новые правила соответствуют нормам Министерства образования для начальных и средних школ КНР, вступившим в силу в 2021 году. Однако министерство запрещает любые формы телесных наказаний, поэтому местный департамент образования призвал учреждение привести правила в соответствие с нормами.

Ранее RT сообщил, что учительницу самарской школы №127, которая дала пощечину ученику, отстранили от работы с детьми.

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ФОТО: РИА Новости
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