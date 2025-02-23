СМИ: В китайской школе введут телесные наказания для учеников

На юге Китая в одной из частных школ обязали родителей учеников принять правила, согласно которым к их детям можно применять телесные наказания. Об этом сообщает газета «South China Morning Post».

По данным истопника, в школе разрешили бить детей по ладоням и наказывать их многочасовым стоянием. Отмечается, что руководство экспериментальной школы Лунъюань в Янцзяне, расположенной в провинции Гуандун, собирается официально ввести наказания за невыполнение домашнего задания или сон на уроке.

Издание писало, что, согласно новым правилам, учителя смогут бить школьников по ладоням указкой или линейкой, но не более десяти раз за каждую отдельную провинность, а наказание стоянием без разрешения сесть может продолжаться до двух часов.