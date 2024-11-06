В Китае создали «Звезду смерти», как из фильма «Звездные войны»

Ученые из КНР разработали новый тип микроволнового оружия, сообщает South China Morning Post.

Система прошла экспериментальные испытания на предмет возможного использования в военных целях. Микроволны могут сливаться в мощный луч для атаки цели, как это происходило в случае с боевой космической станцией для уничтожения планет в кинофильмах американского режиссера Джорджа Лукаса.

Луч способен подавлять сигналы американской системы GPS, военных самолетов и спутников военного назначения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Twitter
ТЕГИ:КитайОружие

Горячие новости

Все новости

партнеры