В Китае создали «Звезду смерти», как из фильма «Звездные войны»
6 ноября 202406:39
Ученые из КНР разработали новый тип микроволнового оружия, сообщает South China Morning Post.
Система прошла экспериментальные испытания на предмет возможного использования в военных целях. Микроволны могут сливаться в мощный луч для атаки цели, как это происходило в случае с боевой космической станцией для уничтожения планет в кинофильмах американского режиссера Джорджа Лукаса.
Луч способен подавлять сигналы американской системы GPS, военных самолетов и спутников военного назначения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru