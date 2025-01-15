СМИ: В Киргизии допустили демонтаж памятника Ленину в центре Бишкека
Вице-спикер национального парламента Киргизии Нурлан Сыдыгалиев допустил, что памятник Владимиру Ленину в Бишкеке следует убрать. Об этом сообщает издание ORDA.
Он напомнил, что ранее площади, на которой установлен монумент, присвоили имя бывшего первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева. Потому было бы логично установить на этой территории памятник Усубалиеву.
По его словам, это не только личное предложение. С подобной просьбой к Сыдыгалиеву обратились жители Кочкорского района.
Ранее сообщалось, что с 1991 по 2021 год в Казахстане снесли 341 памятник Ленину. При этом в стране охраняют и реставрируют памятники, которые посвящены Великой Отечественной войне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru