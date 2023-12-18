В Калининградской области изъяли загранпаспорт из-за опечатки
Пограничники изъяли загранпаспорт у россиянина загранпаспорт на въезде из Польши в Калининградскую область из-за опечатки, пишет Lenta.ru.
Ошибку обнаружили в графе «Место рождения», где было указано «Петропавловск-Каматский» — без буквы «ч». В итоге у путешественника забрали паспорт. Мужчина сообщил, что отправился в Калининград погостить и теперь не имеет возможности вернуться назад, пока не будет готов новый документ, уточняет издание со ссылкой на Telegram-канал «Крыша ТурДома».
Примечательно, что россиянин знал об ошибке, однако раньше проблем не возникало. Обычно пограничники не читают длинные наименования городов, но сотрудники на пропускном пункте Багратионовск проявили бдительность.
Ранее Госдума приняла закон об увеличении с 1 июля 2024 года госпошлины за выдачу заграничного паспорта нового образца на 20%. Стоимость вырастет с 5 до 6 тысяч рублей.
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