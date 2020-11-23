СМИ: в ХМАО заболевших коронавирусом нефтяников лишают премии
Сотрудники «Сургутнефтегаза» рассказали, что их коллеги, заразившиеся коронавирусом, могут лишиться премии. Об этом сообщает Ura.ru.
Собеседник агентства, работающий в нефтяной корпорации, заявил, что в случае заражения COVID-19 им рекомендуют уходить в отпуск. «Если оформишь больничный, то потом есть большая угроза лишиться премии, которая составляет существенную часть зарплаты», - добавил источник.
По словам сотрудника, такое решение руководство выглядит логичным - заболел, значит, плохо соблюдал профилактические мероприятия.
Ещё один источник агентства в нефтяной корпорации сообщил, что в другом подразделении таких жёстких мер пока не принимают, однако начальство строго следит за работниками, которые ходят в перчатках и масках даже в кабинетах.
По данным оперштаба на 23 ноября, с начала пандемии в Ханты-Мансийском АО выявлено 32 866 случаев коронавируса. 27 780 человек выздоровели, умерли 368 пациентов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+25 173 / сут.
Умерли
36 540+361 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+16 002 / сут.
- Жену мэра Томска заподозрили в насилии над полицейским
- Источник рассказал о причинах визита сотрудников ФСБ к главе алтайского Пенсионного фонда
- «Сделайте шаг назад». Экс-глава офиса Зеленского обратился к Путину
- Жители Новокузнецка вышли на протест к зданию мэрии
- Собянин рассказал о планах по развитию наземного метро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru