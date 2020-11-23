СМИ: в ХМАО заболевших коронавирусом нефтяников лишают премии

Сотрудники «Сургутнефтегаза» рассказали, что их коллеги, заразившиеся коронавирусом, могут лишиться премии. Об этом сообщает Ura.ru.

Собеседник агентства, работающий в нефтяной корпорации, заявил, что в случае заражения COVID-19 им рекомендуют уходить в отпуск. «Если оформишь больничный, то потом есть большая угроза лишиться премии, которая составляет существенную часть зарплаты», - добавил источник.

По словам сотрудника, такое решение руководство выглядит логичным - заболел, значит, плохо соблюдал профилактические мероприятия.

Ещё один источник агентства в нефтяной корпорации сообщил, что в другом подразделении таких жёстких мер пока не принимают, однако начальство строго следит за работниками, которые ходят в перчатках и масках даже в кабинетах.

По данным оперштаба на 23 ноября, с начала пандемии в Ханты-Мансийском АО выявлено 32 866 случаев коронавируса. 27 780 человек выздоровели, умерли 368 пациентов.

