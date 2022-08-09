СМИ: В Херсоне обезвредили диверсантов с «Лепестками» и маячками для ВСУ
Местный житель, который устанавливал противопехотные мины «Лепесток», задержан в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.
По данным источника агентства, диверсант также устанавливал «маячки» для наводки украинской тяжелой артиллерии по гражданским объектам. Задержать злоумышленника помогла его супруга. По словам женщины, ее муж работал на железной дороге, совершить диверсию его заставили его работодатели-наводчики, пишет Ura.ru.
«После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с "маячками", наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов», — отметил представитель силовиков.
Один из наводчиков был ликвидирован, второго удалось задержать, пишет РИА ФАН.
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