СМИ: В Госдуму не внесут законопроект о запрете видео «прилетов» и работы ПВО
Законопроекты, запрещающие публикацию данных о расположении и работе российских военных и атаках на территорию России, вероятно, не будут вносить на рассмотрение Госдумы. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Летом 2023 года после атак беспилотников на «Москву-Сити» члены комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству разработали три законопроекта. Документы вводили запрет на распространение любой информации, раскрывающей местоположение войск, последствия «прилетов» и места запуска ракет, и устанавливали штрафы для нарушителей (30-50 тысяч рублей для граждан и 300-500 тысяч для юрлиц). Кроме того, проекты вводили наказание до трех лет заключения для тех, кто был привлечен к административной ответственности и вновь нарушил запрет, отмечает телеканал «360».
Ожидалось, что Госдума рассмотрит поправки в осеннюю сессию. Законопроекты находились на согласовании, однако не были внесены до конца года. Как сообщил знакомый с ходом подготовки документов источник, движения до сих пор нет, и законопроекты вряд ли внесут в нижнюю палату парламента.
Собеседник «Коммерсанта» пояснил, что идею не поддержали в Администрации президента, где озадачились «балансом между защитой информации и ее свободой».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru