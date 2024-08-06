СМИ: В Госдуме требуют проверить сеть SPAR после выявления антисанитарии

Поводов для обращения послужило расследование авторов Telegram-канала, которое выявило просроченные продукты и антисанитарию в магазинах сети.

По данным СМИ, сотрудники супермаркета используют утилизированный товар для приготовления готовых блюд, в том числе добавляют протухшую колбасу в пиццу. Также в ходе проверки были установлены случаи замены ценников с целью изменения срока годности продукции.

Ранее член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова заявил «Радиоточке НСН», что необходимо хотя бы раз в год проверять заведения общественного питания и производителей готовой еды.

