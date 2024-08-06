СМИ: В Госдуме требуют проверить сеть SPAR после выявления антисанитарии

Депутат Госдумы Олег Леонов написал обращение в Роспотребнадзор c просьбой провести проверку супермаркетов SPAR, сообщает Telegram-канал Shot.

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Поводов для обращения послужило расследование авторов Telegram-канала, которое выявило просроченные продукты и антисанитарию в магазинах сети.

По данным СМИ, сотрудники супермаркета используют утилизированный товар для приготовления готовых блюд, в том числе добавляют протухшую колбасу в пиццу. Также в ходе проверки были установлены случаи замены ценников с целью изменения срока годности продукции.

Ранее член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова заявил «Радиоточке НСН», что необходимо хотя бы раз в год проверять заведения общественного питания и производителей готовой еды.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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