СМИ: В Госдуме требуют проверить сеть SPAR после выявления антисанитарии
Депутат Госдумы Олег Леонов написал обращение в Роспотребнадзор c просьбой провести проверку супермаркетов SPAR, сообщает Telegram-канал Shot.
Поводов для обращения послужило расследование авторов Telegram-канала, которое выявило просроченные продукты и антисанитарию в магазинах сети.
По данным СМИ, сотрудники супермаркета используют утилизированный товар для приготовления готовых блюд, в том числе добавляют протухшую колбасу в пиццу. Также в ходе проверки были установлены случаи замены ценников с целью изменения срока годности продукции.
Ранее член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова заявил «Радиоточке НСН», что необходимо хотя бы раз в год проверять заведения общественного питания и производителей готовой еды.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме призвали запретить любые гастроли Пугачевой в России
- Чибис заявил Путину, что после покушения проходит реабилитацию на работе
- СМИ: В Госдуме требуют проверить сеть SPAR после выявления антисанитарии
- Россиянам объяснили, почему банки будут чаще отказывать в кредитах
- ФСБ заявила о провокации ВСУ в Курской области
- Режиссер Быков подтвердил, что в новом «Методе» не будет Паулины Андреевой
- Российские войска освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
- Диетолог Ефимова рассказала, как есть шоколад и не поправляться
- Шойгу: Украина с середины июня потеряла более 115 тысяч военных
- Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 28,2% за неделю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru