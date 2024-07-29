СМИ: Более 30 человек отравились водой Olavoda в Свердловской области
Более 30 человек отравились водой Olavoda в Свердловской области, сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Уточняется, что у пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Вода Olavoda представлена в крупных сетевых супермаркетах по всей стране.
Производство воды Olavoda, по данным СМИ, расположено в посёлке Первомайский. Предприятие закрыли на месяц после выявления нарушений санитарных норм. Руководство компании не смогло предоставить документы, подтверждающие безопасность и качество воды.
Ранее управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило, что в Благовещенске закрыли два кафе с шаурмой из-за выявленной острой кишечной инфекции у посетителей. Число пострадавших в ведомстве не уточнили, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru