СМИ: В Госдуме предложили снять мораторий на проверки общепита
В Госдуме предлагают отменить мораторий на плановые проверки заведений общепита на фоне регулярных вспышек отравлений. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо депутата Владимира Кошелева, направленного вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
По мнению парламентария, отменить действующий мораторий следует с 1 января 2025 года. Также необходимо усилить контроль за качеством продуктов питания и ввести персональную ответственность должностных лиц за нарушение требований качества продукции.
Однако, по данным издания, в аппарате правительства РФ уверены, что мораторий не препятствует проведению госконтроля. В Роспотребнадзоре воздержались от комментариев по поводу инициативы.
Мораторий на проверки заведений общепита действует с марта 2022 года по 2030 год. Он также включает ограничение на проверку предприятий, которые обеспечивают питанием школы, детсады и оздоровительные лагеря, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru