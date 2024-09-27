СМИ: В Госдуме предложили снять мораторий на проверки общепита

По мнению парламентария, отменить действующий мораторий следует с 1 января 2025 года. Также необходимо усилить контроль за качеством продуктов питания и ввести персональную ответственность должностных лиц за нарушение требований качества продукции.

Однако, по данным издания, в аппарате правительства РФ уверены, что мораторий не препятствует проведению госконтроля. В Роспотребнадзоре воздержались от комментариев по поводу инициативы.

Мораторий на проверки заведений общепита действует с марта 2022 года по 2030 год. Он также включает ограничение на проверку предприятий, которые обеспечивают питанием школы, детсады и оздоровительные лагеря, напоминает «Радиоточка НСН».

