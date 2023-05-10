СМИ: В Госдуме предложили штрафовать хозяев собак за самовыгул животных

Изменения в законодательство разрабатываются на базе межфракционной группы по экологии и природопользованию. Так, один из соавторов законопроекта, зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил норму о приравнивании безнадзорного выгула собак к выбрасыванию животных. Хозяев хотят штрафовать на минимальный размер оплаты труда, который отличается в регионах, при этом его величина должна быть не ниже 16 242 рублей.

Как отметили в Российской кинологической федерации, сегодня установить личность хозяина животного можно лишь с помощью чипа, клейма или адресника. При этом маркирование питомцев добровольно, и найти владельца при его отсутствии невозможно. Спиридонов предлагает для решения этой проблемы ввести обязательное чипирование собак и кошек.

Кроме того, поправки коснутся и обязательного лицензирования на разведение животных, отмечает телеканал «360». Заводчиков обяжут платить налоги, а государство сможет вести прозрачную статистику таких специалистов. По словам Спиридонова, важно также ввести обучение перед покупкой определенных собак, в том числе бойцовских пород.

