СМИ: В Госдуме предложили штрафовать хозяев собак за самовыгул животных
Депутаты Госдумы готовят поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которые в том числе приравняют самовыгул собак к их выбрасыванию на улицу. Об этом пишут Известия.
Изменения в законодательство разрабатываются на базе межфракционной группы по экологии и природопользованию. Так, один из соавторов законопроекта, зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил норму о приравнивании безнадзорного выгула собак к выбрасыванию животных. Хозяев хотят штрафовать на минимальный размер оплаты труда, который отличается в регионах, при этом его величина должна быть не ниже 16 242 рублей.
Как отметили в Российской кинологической федерации, сегодня установить личность хозяина животного можно лишь с помощью чипа, клейма или адресника. При этом маркирование питомцев добровольно, и найти владельца при его отсутствии невозможно. Спиридонов предлагает для решения этой проблемы ввести обязательное чипирование собак и кошек.
Кроме того, поправки коснутся и обязательного лицензирования на разведение животных, отмечает телеканал «360». Заводчиков обяжут платить налоги, а государство сможет вести прозрачную статистику таких специалистов. По словам Спиридонова, важно также ввести обучение перед покупкой определенных собак, в том числе бойцовских пород.
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