СМИ: В Госдуме намерены обсудить ограничение на внесение наличных через банкоматы

В России обсудят ограничение на внесение наличных через банкоматы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Красноярского края Юрия Швыткина.

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По его словам, подобные меры после теракта в «Крокус Сити Холле» намерены рассмотреть в рамках ужесточения миграционной политики предупреждения и раскрытия преступлений экстремистской деятельности.

Как сообщает агентство, с соответствующим заявлением на сессии регионального парламента выступил глава красноярского главка МВД РФ Александр Речицкий.

22 марта в концертном зале «Крокус сити Холл», расположенном у МКАД, произошел теракт. Вооруженные люди перед концертом группы «Пикник» расстреляли зрителей и подожгли здание. По последним данным, в результате кровавой расправы погибли 137 человек, пострадали более 150, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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