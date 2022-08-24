СМИ: в Госдуме объяснили, почему в 2022 году не будет выплат к школе

По её словам, по этой причине перед новым учебным годом таких выплат для сборов детей в школу не будет.

«Мы закрыли лазейку в законодательстве, которую затем заполнили такой разовой мерой. Пособие составляет... в среднем до 12 тысяч рублей, которые поступают ежемесячно, а не раз в год в августе», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству единовременно выплатить по 10 тысяч рублей родителям учеников в ДНР, ЛНР и освобождённых частях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, сообщает RT.

