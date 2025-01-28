СМИ: В ГД предложили разрешить россиянам прописываться в апартаментах
Депутат Госдумы Анастасия Удальцова подготовила обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить прописываться в апартаментах собственникам, а также их прямым родственникам. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Удальцова считает, что это особенно важно для молодых семей, которые зачастую для первого жилья рассматривают именно апартаменты. В среднем такое жилье стоит дешевле на 1–2 миллиона рублей.
Депутат уверена, что разрешение россиянам, а также их ближайшим родственникам - супругам, детям и родителям, прописываться в апартаментах снизит спрос на аренду жилья, что, в свою очередь, приведет к снижению цены на аренду квартир в городах.
Ранее аналитики исследовали рынок жилья в России и выяснили, что в IV квартале 2024 года спрос на долгосрочную аренду квартир в среднем по стране вырос на 9% год к году, напоминает RT.
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