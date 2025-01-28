СМИ: В ГД предложили разрешить россиянам прописываться в апартаментах

Депутат Госдумы Анастасия Удальцова подготовила обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить прописываться в апартаментах собственникам, а также их прямым родственникам. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Удальцова считает, что это особенно важно для молодых семей, которые зачастую для первого жилья рассматривают именно апартаменты. В среднем такое жилье стоит дешевле на 1–2 миллиона рублей.