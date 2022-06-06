СМИ: В единый день голосования семь регионов РФ проголосуют дистанционно

В единый день голосования 11 сентября дистанционное электронное голосование (ДЭГ) планируется применять в семи субъектах России. Как сообщил ТАСС источник, близкий к Центризбиркому России, дистанционным голосованием можно будет воспользоваться на выборах различного уровня.

В Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях в сентябре с использованием ДЭГ проведут выборы высших должностных лиц. Систему онлайн-голосования планируется применить на выборах депутатов Курского городского собрания и на дополнительных выборах депутатов городских дум Калуги и Томска. Собеседник агентства добавил, что современные технологии коснутся и муниципальных выборов в Москве.

Госдума приняла закон о единых правилах электронного голосования

О старте избирательной кампании по выборам, которые пройдут в единый день голосования, Центризбирком объявил 4 июня. 11 сентября 2022 года россиянам предстоит выбрать глав 15 регионов. Среди них — Кировская, Саратовская, Рязанская и Томская области, а также Марий Эл, руководители которых объявили о своей отставке в мае. Кроме того, в шести субъектах пройдут выборы депутатов законодательных органов государственной власти.

Как сообщили РИА Новости в Центризбиркоме России, избирательные кампании в остальных регионах страны назначат в ближайший месяц.

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Фото: icmos.ru
ТЕГИ:ЦИКЕдиный День ГолосованияВыборы
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