СМИ: В единый день голосования семь регионов РФ проголосуют дистанционно

В единый день голосования 11 сентября дистанционное электронное голосование (ДЭГ) планируется применять в семи субъектах России. Как сообщил ТАСС источник, близкий к Центризбиркому России, дистанционным голосованием можно будет воспользоваться на выборах различного уровня.

В Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях в сентябре с использованием ДЭГ проведут выборы высших должностных лиц. Систему онлайн-голосования планируется применить на выборах депутатов Курского городского собрания и на дополнительных выборах депутатов городских дум Калуги и Томска. Собеседник агентства добавил, что современные технологии коснутся и муниципальных выборов в Москве.