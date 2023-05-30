СМИ: В Госдуму внесли законопроекты о поддержке РПЦ
30 мая 202321:12
На рассмотрение Госдумы внесли пакет законопроектов, направленных на поддержку Русской православной церкви (РПЦ) и других традиционных конфессий. Об этом сообщают СМИ.
Отмечается, что речь идет о поддержке религиозных организаций в вопросе обеспечения и защиты их имущественных и земельных прав.
Член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий предложил изучать церковнославянский язык в школе, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru