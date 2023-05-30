СМИ: В Госдуму внесли законопроекты о поддержке РПЦ

На рассмотрение Госдумы внесли пакет законопроектов, направленных на поддержку Русской православной церкви (РПЦ) и других традиционных конфессий. Об этом сообщают СМИ.

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Отмечается, что речь идет о поддержке религиозных организаций в вопросе обеспечения и защиты их имущественных и земельных прав.

Член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий предложил изучать церковнославянский язык в школе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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