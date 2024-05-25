СМИ: В деле экс-командующего 58-й армией изначально фигурировал другой генерал
Другой генерал, погибший до начала следственных мероприятий, фигурировал изначально в деле экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, в материалах содержались сведения о другом участвовавшем в специальной военной операции военачальнике.
«Однако еще до начала полноценного расследования он погиб и посмертно был удостоен звания Героя России», — пишет «Коммерсантъ».
Следствие полагает, что погибший генерал перевел на банковскую карту Попова часть средств, якобы полученных за реализацию металла. По данным источника, в распоряжении экс-командующего 58-й армией оказались 500 тысяч рублей, причем Попов якобы одолжил, а не похитил эти средства.
Ранее Ивану Попову предъявили обвинение в мошенничестве, генерал-майора считают причастным к хищению свыше 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных в порядке предоставления гуманитарной помощи. Экс-командующий арестован, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru