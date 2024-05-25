СМИ: В деле экс-командующего 58-й армией изначально фигурировал другой генерал

По данным издания, в материалах содержались сведения о другом участвовавшем в специальной военной операции военачальнике.

«Однако еще до начала полноценного расследования он погиб и посмертно был удостоен звания Героя России», — пишет «Коммерсантъ».

Следствие полагает, что погибший генерал перевел на банковскую карту Попова часть средств, якобы полученных за реализацию металла. По данным источника, в распоряжении экс-командующего 58-й армией оказались 500 тысяч рублей, причем Попов якобы одолжил, а не похитил эти средства.

Ранее Ивану Попову предъявили обвинение в мошенничестве, генерал-майора считают причастным к хищению свыше 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных в порядке предоставления гуманитарной помощи. Экс-командующий арестован, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

