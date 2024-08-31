СМИ: В деле экс-главы вещевого управления МО фигурируют контракты на головные уборы

В уголовном деле арестованного по обвинению в получении взятки экс-начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным следствия, Демчик, занимающий теперь пост замгендиректора ООО «Текстильная торговая компания», обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Согласно данным источника, фигурант дела весной 2017 года получил 4 млн рублей от главы фирмы, которая была привлечена к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС России.

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Полковник запаса Демчик занимал должность начальника вещевого управления МО РФ до апреля 2018 года. Он был арестован 6 августа 2024 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в уголовном деле о некачественных бронежилетах появятся новые фигуранты.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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