В Москве суд арестовал директора Центра международного сотрудничества «Станкин»

В Москве Таганский районный суд отправил под домашний арест директора Центра международного сотрудничества «Станкин» Надежду Попову по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе судов юрисдикции столицы.

Отмечается, что мера пресечения продлится до 21 сентября 2024 года. Попопу также обвиняют в получении взятки. При этом в период нахождения фигуранта дела под домашним арестом для нее будут установлены определенные ограничения и запреты.