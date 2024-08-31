В Москве суд арестовал директора Центра международного сотрудничества «Станкин»

В Москве Таганский районный суд отправил под домашний арест директора Центра международного сотрудничества «Станкин» Надежду Попову по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе судов юрисдикции столицы.

Отмечается, что мера пресечения продлится до 21 сентября 2024 года. Попопу также обвиняют в получении взятки. При этом в период нахождения фигуранта дела под домашним арестом для нее будут установлены определенные ограничения и запреты.

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До этого у директора центра прошли обыски. По предварительной информации, Попова продавала студенческие визы иностранным гражданам за 80 тысяч рублей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что суд в Москве арестовал двух сотрудников ГИБДД за взятки.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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