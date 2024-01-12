В базовую программу ОМС включили консультацию психолога
С 2024 года в базовую программу ОМС включили консультацию психолога, сообщают «Ведомости» со ссылкой на утвержденную правительством программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024–2026 годы.
Обратиться к специалисту смогут пациенты на диспансерном наблюдении. Согласно приказу Минздрава, оно устанавливается при ряде заболеваний, в том числе при диагностировании у пациента хронических вирусных гепатитов В и С, сердечной недостаточности, ВИЧ и алкогольного цирроза печени. Также получить помощь психолога смогут ветераны боевых действий и женщины во время беременности и в послеродовой период.
При этом директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала изданию о том, что в России недостаточно психологов для оказания помощи всем перечисленным категориям граждан. Клинический психолог Илья Гавин добавил, что специалист может принимать не более семи пациентов за один рабочий день.
Ранее стало известно, что посещаемость психологических онлайн-сервисов в России в 2023 году увеличилась в 1,5 раза, а их мобильный интернет-трафик вырос на 81%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru