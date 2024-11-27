СМИ: В Башкирии перепутали Ан-2 с беспилотником ВСУ

Беспилотник не атаковал башкирский город Салават, над населенным пунктом пролетал самолет Ан-2, сообщает РБК.

Над четырьмя регионами России сбили 23 беспилотника ВСУ

Аэропорт Уфы функционирует в штатном режиме.

До этого Telegram-канал Mash Batash сообщал, что силы ПВО России отражают атаку беспилотников в Салавате. Официального подтверждения этой информации не было.

Ранее стало известно, что аэропорт Уфы временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Епанчинцев Евгений
ТЕГИ:БеспилотникиСамолетыАн-2

Горячие новости

Все новости

партнеры