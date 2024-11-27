СМИ: В Башкирии перепутали Ан-2 с беспилотником ВСУ
27 ноября 202405:18
Беспилотник не атаковал башкирский город Салават, над населенным пунктом пролетал самолет Ан-2, сообщает РБК.
Аэропорт Уфы функционирует в штатном режиме.
До этого Telegram-канал Mash Batash сообщал, что силы ПВО России отражают атаку беспилотников в Салавате. Официального подтверждения этой информации не было.
Ранее стало известно, что аэропорт Уфы временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru