СМИ: В Башкирии перепутали Ан-2 с беспилотником ВСУ

Аэропорт Уфы функционирует в штатном режиме.

До этого Telegram-канал Mash Batash сообщал, что силы ПВО России отражают атаку беспилотников в Салавате. Официального подтверждения этой информации не было.

Ранее стало известно, что аэропорт Уфы временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

