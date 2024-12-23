СМИ: В аэропорту Петербурга пассажиров массово снимают с рейсов
23 декабря 202402:01
В аэропорту Санкт-Петербурга начали массового снимать пассажиров из самолетов, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Как говорят очевидцы, сотни пассажиров, находящихся на борту, без объяснения причин попросили выйти из салонов перед самым взлетом.
Задержаны как минимум 11 рейсов. На появившихся видео засняты огромные очереди в аэропорту. Причины случившегося неизвестны.
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- СМИ: В аэропорту Петербурга пассажиров массово снимают с рейсов
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru