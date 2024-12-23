СМИ: В аэропорту Петербурга пассажиров массово снимают с рейсов

В аэропорту Санкт-Петербурга начали массового снимать пассажиров из самолетов, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Аэропорт Пулково приостановил отправку рейсов из-за непогоды

Как говорят очевидцы, сотни пассажиров, находящихся на борту, без объяснения причин попросили выйти из салонов перед самым взлетом.

Задержаны как минимум 11 рейсов. На появившихся видео засняты огромные очереди в аэропорту. Причины случившегося неизвестны.

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Фото: pulkovoairport.ru
ТЕГИ:АвиакомпанииАвиацияСанкт-ПетербургПулково

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