Аэропорт Пулково приостановил отправку рейсов из-за непогоды

В сообщении говорится, что отправка рейсов приостановлена из-за сильного бокового ветра, грозы и ливня. Вылет воздушных судов в настоящее время не осуществляется, заявили в компании.

«По решению авиакомпании, на запасной аэродром ушел один рейс», - отметили в управляющей организации.

В начале недели на несколько районов Петербурга обрушился мощный ураган с проливным дождем. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

