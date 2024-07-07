Аэропорт Пулково приостановил отправку рейсов из-за непогоды
Петербургский аэропорт Пулково 7 июля остановил отправку самолетов из-за плохих погодных условий, говорится в заявлении управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».
В сообщении говорится, что отправка рейсов приостановлена из-за сильного бокового ветра, грозы и ливня. Вылет воздушных судов в настоящее время не осуществляется, заявили в компании.
«По решению авиакомпании, на запасной аэродром ушел один рейс», - отметили в управляющей организации.
В начале недели на несколько районов Петербурга обрушился мощный ураган с проливным дождем. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».
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