Аэропорт Пулково приостановил отправку рейсов из-за непогоды

Петербургский аэропорт Пулково 7 июля остановил отправку самолетов из-за плохих погодных условий, говорится в заявлении управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

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В сообщении говорится, что отправка рейсов приостановлена из-за сильного бокового ветра, грозы и ливня. Вылет воздушных судов в настоящее время не осуществляется, заявили в компании.

«По решению авиакомпании, на запасной аэродром ушел один рейс», - отметили в управляющей организации.

В начале недели на несколько районов Петербурга обрушился мощный ураган с проливным дождем. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: pulkovoairport.ru
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