СМИ: В «Аэрофлоте» сменится почти все руководство службы бортпроводников

По данным СМИ, на днях почти все начальники департамента по обслуживанию на борту «Аэрофлота» написали заявление об увольнении, в частности директор департамента Индиана Талыпова и два ее заместителя Михаил Дмитриев и Елена Фролова. По предварительной информации, они ушли в отпуск с последующим увольнением. Обязанности директора департамента сейчас исполняет один из замов Талыповой — Лариса Мартьянова.



Источники издания объяснили кадровые перестановки массовым сбоем в авиакомпании в конце июня, когда «Аэрофлот» столкнулся с многочисленными задержками рейсов из-за нехватки бортпроводников. Тогда СМИ сообщали, что около полутора тысяч сотрудников одновременно взяли больничный из-за плохого отношения руководства, интенсивного графика полетов с большим числом «колец», отсутствия выходных, отказов в предоставлении отпуска и небольших зарплат.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты на Сейшелы со 2 октября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

