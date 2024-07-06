СМИ: В «Аэрофлоте» сменится почти все руководство службы бортпроводников
В «Аэрофлоте» сменится почти всё руководство службы бортпроводников после коллапса в конце июня, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
По данным СМИ, на днях почти все начальники департамента по обслуживанию на борту «Аэрофлота» написали заявление об увольнении, в частности директор департамента Индиана Талыпова и два ее заместителя Михаил Дмитриев и Елена Фролова. По предварительной информации, они ушли в отпуск с последующим увольнением. Обязанности директора департамента сейчас исполняет один из замов Талыповой — Лариса Мартьянова.
Источники издания объяснили кадровые перестановки массовым сбоем в авиакомпании в конце июня, когда «Аэрофлот» столкнулся с многочисленными задержками рейсов из-за нехватки бортпроводников. Тогда СМИ сообщали, что около полутора тысяч сотрудников одновременно взяли больничный из-за плохого отношения руководства, интенсивного графика полетов с большим числом «колец», отсутствия выходных, отказов в предоставлении отпуска и небольших зарплат.
Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты на Сейшелы со 2 октября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru