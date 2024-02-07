СМИ: В Абхазии запретили вейпы

Отмечается, что такое решение было принято в среду на заседании сессии парламента республики.

В среду депутаты приняли закон о запрете ввоза, рекламы и оборота вейпов во втором и окончательном чтении, отмечает агентство.

Ранее стало известно, что законопроект о полном запрете продажи вейпов внесут в Госдуму. Об этом сообщил автор инициативы, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

Документ вносит изменения в закон об охране здоровья от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции и предлагает запретить розничную продажу никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей и устройств для их доставки, отмечает «Радиоточка НСН».

