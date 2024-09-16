СМИ: В 2025 году рост зарплат в России замедлится вдвое

Согласно опросу регулятора, в 2024 году средняя номинальная зарплата в России может достичь 89 тысяч рублей в месяц. При этом реальные зарплаты, скорректированные с учетом инфляции, вырастут в 2024 году на 7,3%, а в дальнейшем рост замедлится до 3% в 2025 году и 2,3% в 2027 году.

По мнению аналитиков, замедление роста зарплат объясняется отсутствием ресурсов для привлечения и удержания сотрудников в компаниях. Также отмечается, что частному бизнесу становится труднее конкурировать за специалистов с госсектором.

С сентября текущего года при расчете оплаты за сверхурочную работу в России необходимо учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. Как рассказал «Радиоточке НСН» руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян, новый порядок расчета оплаты за сверхурочную работу увеличит зарплаты работников до 20%.

