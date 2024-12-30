Депутат Чаплин: В 2025 году средний размер пенсии в РФ превысит 24 тыс. руб.

В наступающем 2025 году средний размер пенсии по старости в России превысит 24 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

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По его словам, точная сумма составит 24 тысячи 59 рублей 12 копеек.

С 1 января 2025 года страховые пенсии в РФ и для работающих, и для неработающих граждан будут проиндексированы на 7,3%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее издание «Ura.ru» сообщило, что в России расширят доступность бесплатных социальных услуг.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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